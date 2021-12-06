Песков: Россия обеспокоена возможным размещением военных из стран Запада на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россию беспокоит возможное размещение на Украине военных из западных стран. Об этом он сообщил RT.

По его словам, подобные заявления звучали от Великобритании, которая хотела направить на Украину свои подразделения.

«Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит, это то, что нам не нравится. И это то, что заставляет нас принимать какие-то меры по защите собственных интересов, страховаться от происходящего», — сказал он.

Ранее Песков назвал публикации о планах вторжения России на Украину «целенаправленными сливами». Об этом он сообщил Первому каналу.

Он добавил, что это «агрессивная и враждебная риторика, которая идет из европейских столиц и из Вашингтона».

До этого министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские Вооруженные силы продолжают увеличивать свое присутствие на границе с Украиной.

О том, что в начале 2022 года российские войска могут перейти через границу с Украиной, написали газеты Washington Post и Bild. Немецкий таблоид, в частности, обрисовал три возможные фазы войны, ссылаясь на свои источники в НАТО и спецслужбах. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.