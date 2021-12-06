В Белом доме заявили, что не планируют военные действия против России из-за Украины

Представитель администрации США заявил, что страна не планирует применять военную силу против России в случае «вторжения» на Украину. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

«Я бы сказал, что США не стремятся оказаться в обстоятельствах, когда фокусом наших контрмер станет прямое использование американской военной силы», — сказал он.

Ранее в США заявили, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон. По словам представителя американской администрации, в США «не имеют четких сигналов», отдал ли президент России Владимир Путин «утвердительный приказ» о «вторжении» на Украину, однако там ясно представляют «планирование» этого хода.

До этого в западной прессе появились сообщения о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Издание Bild также опубликовало схему этого предполагаемого «вторжения», а агентство Associated Press сообщило о том, что оно произойдет в январе 2022 года.

Москва опровергает эту информацию. Владимир Путин назвал эти заявления алармистскими.