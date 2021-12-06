В США подтвердили готовность нанести экономический вред России

В США заявили, что готовы ввести экономические контрмеры в отношении России в случае ее «нападения» на Украину, сообщает РИА «Новости».

По словам представителя американской администрации, США ведут обсуждения с европейскими партнерами совместных действий в случае крупной российской военной эскалации на Украине.

«Мы считаем, что у нас есть путь, который будет включать значительные экономические контрмеры со стороны как Европы, так и США, которые включали бы значительный, жестокий экономический вред для российской экономики», — подчеркнул он.

Ранее CNN сообщил о подготовке «чертовски агрессивных» новых санкций против «окружения Путина» в случае «вторжения» на Украину. В числе санкционных ограничений также планируется отключение РФ от международной банковской системы SWIFT и меры в отношении российских энергетических компаний.

Ранее сообщения о якобы готовящемся «нападении» России на Украину появились в западной прессе. В частности, немецкое издание Bild опубликовало схему этого предполагаемого «вторжения», а агентство Associated Press сообщило о том, что оно произойдет в январе 2022 года.

Президент России Владимир Путин назвал эти заявления алармистскими, а в российском МИДе заметили, что при составлении схемы авторы материала использовали топоним 1942 года.