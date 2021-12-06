Песков: Москва пытается «застраховать свои интересы» на фоне агрессии НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью RT о чрезвычайно агрессивной политике НАТО в отношении России, в связи с чем Москве приходится поступать определенным образом, чтобы «застраховать» собственные интересы.

Он отметил, что Москва замечает риторику генсека НАТО Йенса Столтенберга и различных представителей США, которые «говорят, что не признают никаких красных линий».

«Говорят, что НАТО будет делать все, что хочет <...> на какой угодно территории <...> и все это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля указал, что Москве это не нравится.

Ранее Песков, говоря о предстоящей встрече президента России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил, что не следует ожидать, что переговоры вряд ли смогут расчистить «авгиевы конюшни» американо-российских отношений.