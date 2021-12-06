Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
США готовят новые санкции против России 19:52
Газизов: я готов позвать Кокорина в «Уфу» 19:52
Макгрегор объяснил, почему не считает Хабиба великим бойцом 19:42
Путин разрешил экипажу самолетов применять спецсредства против дебоширов 19:42
РЖД возобновляет курсирование поездов до Хельсинки 19:26
Суд оставил канал «Дождь*» в реестре иноагентов 19:26
ЦИАН запретил сдавать квартиры «только славянам» 19:19
Ученые связали удаление катаракты со снижением риска развития деменции 19:09
В Польше обвинили Белоруссию в снабжении нелегалов на границе алкоголем 19:07
В Роспотребнадзоре назвали опасную особенность «омикрон»-штамма... 19:05

В Крыму заявили о желании США развязать «маленькую войну» у границ России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти США хотят развязать «маленькую войну» у границ России. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«США, Великобритании и Украине нужна маленькая война на Донбассе, необязательно даже победоносная, чтобы втянуть Россию как участницу конфликта, чего они добиваются уже много лет», — сказал он.

Константинов добавил, что Украина тоже хочет подобного конфликта, чтобы отвлечь внимание своего народа от проблем в стране.

Ранее сообщалось, что в ходе предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут обсуждаться двусторонние отношения, а также реализация женевских договоренностей.

Представитель Кремля добавил, что главы государств также переговорят относительно ситуации на Украине и продвижения сил НАТО к российским границам. По словам Пескова, президент Путин не планирует давать каких-либо заявлений по итогам саммита с американским коллегой.

Песков уточнил, что встреча американского и российского лидеров начнется 7 декабря в районе 18.00 мск и будет проходить в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть