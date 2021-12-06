В Крыму заявили о желании США развязать «маленькую войну» у границ России

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти США хотят развязать «маленькую войну» у границ России. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«США, Великобритании и Украине нужна маленькая война на Донбассе, необязательно даже победоносная, чтобы втянуть Россию как участницу конфликта, чего они добиваются уже много лет», — сказал он.

Константинов добавил, что Украина тоже хочет подобного конфликта, чтобы отвлечь внимание своего народа от проблем в стране.

Ранее сообщалось, что в ходе предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут обсуждаться двусторонние отношения, а также реализация женевских договоренностей.

Представитель Кремля добавил, что главы государств также переговорят относительно ситуации на Украине и продвижения сил НАТО к российским границам. По словам Пескова, президент Путин не планирует давать каких-либо заявлений по итогам саммита с американским коллегой.

Песков уточнил, что встреча американского и российского лидеров начнется 7 декабря в районе 18.00 мск и будет проходить в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи.