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На Украине назвали единственный способ избежать «капитуляции» перед Россией

Украинский дипломат Чалый счел помощь партнеров единственным способом избежать капитуляции Киева перед РФ

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Киевские власти не могут отстаивать свои интересы на переговорах с Москвой, им потребуется поддержка украинских союзников, заявил бывший замглавы МИД Украины, экс-посол в США Валерий Чалый, его цитирует РИА «Новости».

«Уровень компетентности сегодняшней украинской власти не позволяет украинскому народу быть уверенным в том, что при личных переговорах они будут отстаивать наши позиции», — заявил он.

Чалый выразил мнение, что президента Украины Владимира Зеленского не воспринимают в Кремле всерьез, и без поддержки США, Германии и Франции Киев ждет провал. Украинский деятель заявил, что видит только один выход в этой ситуации: Киеву нужна встреча с Россией при участии всех партнеров Украины.

«Как минимум там не будет капитуляции», — добавил политик.

Российско-украинские отношения ухудшились после 2014 года, когда между Киевом и Донбассом разгорелся вооруженный конфликт. Киевские власти при этом обвинили во вмешательстве Россию. Однако Москва подчеркивает, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Кроме того, в Киеве предрекли «уничтожающий удар» по Украине при масштабном наступлении в Донбассе. По мнению украинских экспертов, попытка развязать войну на юго-востоке Украины не останется без внимания России, которая может пойти на ответные меры.

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