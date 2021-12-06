Карл Нехаммер стал новым канцлером Австрии

Новым канцлером Австрии стал Карл Нехаммер. Его привел к присяге федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен, сообщает РИА «Новости».

Церемония состоялась 6 декабря в канцелярии федерального президента.

На этом посту он заменил Александра Шалленберга — он был министром иностранных дел до того, как 11 октября его назначили исполняющим обязанности канцлера.

Но уже 2 декабря Шалленберг объявил о намерении уйти в отставку. Он объяснил свое решение тем, что руководить Австрийской народной партией и правительством страны должен один человек. Шалленберг не проработал на своем посту и двух месяцев.

Он начал исполнять обязанности канцлера после того, как 6 октября сотрудники прокуратуры Австрии провели обыски в офисах правящей Народной партии, которую возглавлял 35-летний тогда еще канцлер Себастьян Курц. Его заподозрили в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции.

Несколько дней спустя Себастьян Курц объявил об отставке из-за подозрений в коррупции.