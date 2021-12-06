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В США раскрыли планы производства новых тактических ядерных авиабомб до 2025 года

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РИА «Новости»

США до 2025 года планируют произвести 480 новых тактических ядерных авиабомб в модификации B61-12. Такие данные Федерации американских ученых приводит «Интерфакс».

Такой объем вооружений превышает арсеналы ядерных боеприпасов, которые есть в распоряжении Китая, Франции, Британии, Пакистана, Индии, Северной Кореи и Израиля.

Ядерные авиабомбы B61-12 представляют собой модификацию предыдущих версий боеприпаса B61-3, 4, 7 10 и 11. Они предназначены для оснащения стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit, разрабатываемых B-21 Raider, тактических истребителей-бомбардировщиков F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.

На сегодняшний день на европейском театре военных действий у США есть около 100-150 ядерных авиабомб для применения тактической авиацией. Следовательно, США намерены увеличить свой тактический ядерный потенциал втрое.

Ранее в США назвали российское оружие, способное оказать давление на Вашингтон.

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