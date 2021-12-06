Лукашенко заявил, что Минску не следует концентрировать власть в одних руках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей политической ситуации необходимо отказаться от концентрации власти в республике в одних руках. Об этом сообщает «БелТА».

«Мы бы допустили громаднейшую ошибку, если бы потерпели поражение в прошлом году. Страны бы просто не существовало», — сказал белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что противников, выступающих против Белоруссии, всегда было около 10%.

5 декабря белорусский премьер-министр Роман Головченко сообщил, что Минск после этих выходных может озвучить ответные меры на санкции Запада, которые «будут симметричными и адекватными».

Это будет ответом на пятый санкционный пакет Евросоюза и санкционные списки США и Великобритании, которые были введены против организаций и лиц, которые якобы причастны к миграционному кризису либо поддерживают «политические репрессии» в Белоруссии .