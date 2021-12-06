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В США предостерегли Байдена от «игры мускулами» на переговорах с Путиным

В конгрессе США призвали Байдена бороться с Россией, предоставляя Украине военную помощь

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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Председатель комитета по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США Адам Смит призвал американского лидера Джо Байдена не пытаться «играть мускулами» в ходе предстоящих переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным 7 декабря. Об этом сообщает Defense News.

«Его (Путина — ред.) нельзя сдержать, играя мускулами и пытаясь убедить, что мы будем противостоять им военным путем и победим в Восточной Европе», — выразил мнение конгрессмен.

Смит считает, что Вашингтону необходимо продемонстрировать Москве, что у него есть множество союзников, которые могут «заставить» российские власти заплатить внушительную экономическую цену. При этом в числе самых эффективных методов сдерживания России политик отметил предоставление помощи Украине и угроза санкций.

Смит предположил, что угроза военных действий, напротив, может спровоцировать Россию на то, чтобы она начнет войну первой. При этом конгрессмен подчеркнул, что ни он, ни американский народ не хотят воевать с россиянами.

Видеопереговоры Байдена и Путина пройдут 7 декабря.

Ранее заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что в Варшаве ожидают от президента Джо Байдена проявления твердости в ходе предстоящих переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным

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Отношения России и США
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