США пришлось раскрыть много данных из недоверия ЕС к версии о вторжении на Украину

Ряд стран ЕС с недоверием отнесся к предупреждениям Вашингтона о том, что Россия якобы собирается «вторгнуться» на Украину. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Многие союзники не были убеждены в том, что происходят серьезные вещи. Мы были удивлены этой разницей в разведданных — как и почему США видели то, чего не видим мы», — рассказал источник издания.

Как пишет Financial Times, в итоге Штатам пришлось раскрыть необычно много данных разведки Европе. Таким образом они пыталась убедить союзников в своем видении ситуации.

Данная информации появилась в ноябре перед встречей министров иностранных дел стран-членов НАТО. Больше всего на встрече обсуждали украинский вопрос.

О том, что в начале 2022 года российские войска могут перейти через границу с Украиной, написали газеты Washington Post и Bild. Немецкий таблоид, в частности, обрисовал три возможные фазы войны, ссылаясь на свои источники в НАТО и спецслужбах. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.