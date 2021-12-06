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Назарбаев поблагодарил Россию за поддержку в становлении Казахстана

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Первый канал Евразия

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о роли России в составлении государственных границ после обретения суверенитета. Об этом говорится в статье Назарбаева «Уроки независимости», опубликованной на его сайте.

«От своих предков мы унаследовали огромную территорию. Но права на нее не были закреплены в международных документах ни в царские времена, ни в годы существования СССР», — написал Назарбаев.

По его словам, организовать конструктивный переговорный процесс по всему периметру наших границ протяженностью 14 тыс. километров было трудной задачей, с которой Казахстану помогли Россия и Китай. Руководство этих двух стран с первых дней поддерживало независимость республики, а также процесс уточнения границ, отметил экс-глава Казахстана.

«Мы всегда должны ценить и помнить с благодарностью поддержку России и президента Владимира Путина, руководства Китая в тот важный момент нашей истории», — заявил Назарбаев.

Ранее Назарбаев рассказал, как его уговаривали остаться главой государства. Он отметил, что за 30 лет у власти воспитал многих достойных учеников, один и которых и возглавил страну — Касым­-Жомарт Кемелевич Токаев.

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