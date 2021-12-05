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Немецкий дипломат дал совет Украине на фоне разногласий с Россией

Глава Мюнхенской конференции по безопасности посоветовал Украине брать пример с Финляндии в вопросе НАТО

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Глава Мюнхенской конференции по безопасности, германский дипломат Вольфганг Ишингер заявил, что Запад в свете разногласий с Россией мог бы посоветовать Украине ориентироваться в вопросе отношений с НАТО на Финляндию. Об этом пишет газета Handelsblatt.

Дипломат выразил мнение, что расширение инфраструктуры НАТО к российским границам и вовлечение в альянс Украины «для России является красной линией».

«Нельзя сказать, что Украина и Грузия никогда не могут стать членами НАТО. Но мы могли бы предложить Украине, немного сориентироваться на финнов в более долгосрочной перспективе. Финляндия — член ЕС, но не НАТО», — заявил Ишингер в интервью изданию.

Ишингер также заявил, что «не верит — пока еще — в предстоящее вторжение России на Украину, которого некоторые опасаются».

Дипломат также поддержал налаживание диалога между правительством Германии и Россией.

«Правительство должно способствовать двустороннему сотрудничеству и диалогу между ЕС и НАТО, с одной стороны, и Москвой, с другой», — сказал он.

В этом же интервью Ишингер выразил мнение, что останавливать «Северный поток — 2» уже поздно.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются.

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