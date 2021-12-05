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В офисе Зеленского не исключили переговоры Киева и Москвы

В офисе Зеленского допустили переговоры Андрея Ермака и Дмитрия Козака

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Алексей Арестович/Facebook

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что переговоры замглавы администрации президента России Дмитрия Козака и руководителя офиса украинского лидера Андрея Ермака могут произойти. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Дом».

«Посмотрим, что будет. Пока я не вижу, чтобы Россия в принципе хотела мирного урегулирования», — сказал Арестович.

Он также указал, что «на данном уровне нет календаря».

«Это пока звучит как намерение, скорее. Конечно, называются разные сроки, но посмотрим. В дипломатии все это очень расплывчато. Согласие — есть продукт при полном непротивлении сторон. Но у нас же есть сопротивление одной из сторон — России», — добавил Арестович.

Ранее Дмитрий Козак сообщил об отсутствии каких-либо проектов договоренностей по встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

До этого Путин усомнился в целесообразности встречи с Зеленским. Глава государства заявил, что прежде чем встречаться с украинским лидером, нужно понять, о чем вообще разговаривать, поскольку тот отдал руководство своей страной «под полное внешнее управление», и все вопросы решаются в Вашингтоне и Берлине.

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