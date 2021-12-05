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Помощник Путина ответил на вопрос о его встрече с Байденом

Ушаков заявил об отсутствии договоренности по очной встрече Байдена и Путина

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Reuters/РИА «Новости»

Договоренность о проведении очной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не достигнута. Об этом в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Пока не договорились еще», — сказал он.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала, что встреча глав России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена может пройти 7 декабря.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым объявил о переговорах Путина и Байдена «в скором будущем».

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, контакт российского лидера и главы Белого дома необходим, чтобы «послать политический сигнал», о том, что ситуация не деградирует, а стабилизируется.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.

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