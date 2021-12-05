Шушкевич рассказал, сколько людей решило судьбу распада СССР

Один из авторов Беловежских соглашений, экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич рассказал в интервью «Газете.Ru», как проходила работа над документом.

По его словам, в составлении формулировок текста участвовали всего шесть человек.

«Шесть человек, подписантов. Никаких других. Мы решили, что это должны быть главы государств и главы исполнительной власти [России, Украины и Белоруссии]», — рассказал Шушкевич.

Шушкевич отметил, что первоначально в резиденции в Вискулях собрались чиновники, которые должны были решить вопрос с поставками газа в Белоруссию, однако когда вопрос расширился до выхода из СССР, все они стали работать по своей программе, заключая «горизонтальные соглашения» друг с другом, а политики сосредоточились на Беловежских соглашениях.

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