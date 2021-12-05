Шушкевич рассказал, как участники Беловежских соглашений при подписании пили коньяк без закуски

Экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич, участвовавший в разработке и подписании Беловежских соглашений — документа, зафиксировавшего распад Советского Союза, — рассказал в интервью «Газете.Ru», что во время работы над текстом политики пили коньяк. При этом закуски на столе не было.

«У нас была бутылка коньяка, стояла на столе, у каждого стояла рюмка. И из этой бутылки мы отпили не больше, чем 100 граммов все вместе, и то еще в рюмках осталось, — признался политик. — Еды не было, она бы только мешала».

Он добавил, что работа над текстом Беловежских соглашений велась в творческой обстановке.

«Никакой мысли ни о какой еде, ни о какой выпивке самой изящной не было и речи. Я сам удивляюсь по сей день — у нас было какое-то фантастическое увлечение», — добавил политик.

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