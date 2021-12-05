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The National Interest: США должны отказаться от принципов и начать сотрудничать с Россией

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Gene J. Puskar/AP

В преддверии «саммита за демократию» в The National Interest появилась статья, автор которой утверждает, что США должны отказаться от принципов и начать сотрудничать с Россией.

В публикации говорится, что со стороны США неразумно ограничивать себя, сотрудничая только со странами, разделяющими американские ценности и систему правления. Кроме того, Вашингтону не стоит распространять либеральную демократию за границей с помощью силы, подобные попытки контрпродуктивны и обречены на провал.

Автор статьи Саша Глэзер считает, что Соединенные Штаты должны обеспечивать безопасность американцев и осмотрительно отстаивать свои стратегические интересы за рубежом, независимо от идеологии.

По его словам, президенту США Джо Байдену следовало бы извлечь уроки из истории. Например, в 1940-х годах Соединенные Штаты объединились с Советским Союзом, выступая против нацисткой Германии, а в 1970-е годы работали с Китаем против Советского Союза.

В настоящее время Китай — единственная страна, «которая может бросить вызов гегемонии США», пишет Глэзер.

«Как и в прошлом, Соединенным Штатам следует придерживаться прагматического подхода — это означает, что Соединенные Штаты должны отказаться от своих идеологических предубеждений и сотрудничать с недемократическими странами Азии, которые выступают против действий Китая», — утверждается в публикации.

Ранее сообщалось, что Китай обвинил США в развязывании войн «под знаменем демократии».

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