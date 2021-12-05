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Захарова ответила на слова Псаки о возможности вступления Украины в НАТО

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что членство Украины в НАТО не зависит от России. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

В ответ на обвинение в «провокаторстве» РФ, которое прозвучало в заявлении Белого дома, Захарова напомнила о многочисленных случаях агрессии со стороны США за последние десятки лет — от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки до Сирии и Афганистана. По ее словам, важно помнить, «кто является в этой ситуации провокатором».

«Важно помнить. Чтобы не забывать, Джен», — написала она.

Ранее Псаки заявила, что решение о членстве той или иной страны в в Североатлантическом Альянсе принимают входящие в НАТО государства, а не Россия. Пресс-секретарь Белого дома также подчеркнула, что администрация президента США может ввести экономические санкции в отношении России в случае агрессивных действий против Украины. Американский Конгресс консультируется по этому поводу с европейскими партнерами.

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