Порошенко могут заподозрить в торговле углем с ЛНР и ДНР

Бывшему президенту Украины в ближайшее время могут предъявить подозрение в торговле углем с Луганской и Донецкой народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом написал экс-заместитель генпрокурора Украины Виктор Трепак на своей странице в Facebook.

«Проект такого подозрения, подготовленный Генеральной прокуратурой, в настоящее время изучается в Офисе президента. Определяется, насколько точно реализация такого подозрения прямо сейчас и как оно влияет на избирательные настроения общества. Очевидно, что этот ход власти неформально разобьет болезненные для нее темы общественного обсуждения», — написал Трепак.

Он уточнил, что по этому же делу проходят экс-министр энергетики Украины Владимир Демчишин и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Последний находится под домашним арестом по делу, в котором он подозревается в государственной измене.

Сам Медведчук заявил, что считает инкриминируемые ему обвинения «безосновательными и необоснованными», а само уголовное преследование он расценивает, как «политические репрессии». Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявлял, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины.

В июне Служба безопасности Украины провела допрос Порошенко в качества свидетеля в уголовном деле против нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.