В Госдуме назвали опасность передачи Дании острова на Курилах

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что при аренде острова на Курилах датская компания Copenhagen Offshore Partners должна будет соблюсти ряд законов. Об этом он сообщил изданию «Секрет фирмы».

«Здесь возникает другой риск. Риск того, что нанесут этой земле вред какой-то, грубо говоря, выкачают все оттуда и уедут. Но за этим тоже должны следить соответствующие органы», — сказал он.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что датская компания Copenhagen Infrastructure Partners планирует арендовать остров Шумшу, который относится к Северным Курильским островам.

По его словам, потенциальный арендатор специализируется на инвестициях в возобновляемые источники энергии и собирается производить на данном острове водород при помощи энергии ветра. Компания из Дании намерена вложить в проект от $2 до $2,5 млрд.

Он отметил, что Северные Курильские острова не являются спорными территориями, поэтому отсутствуют какие-либо препятствия для выстраивания долгосрочных отношений в области производства водорода и водородной энергетики.