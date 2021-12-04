Путин обсудил с президентом ЮАР Рамафозой борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой совместные усилия в борьбе с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы президенты условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции «в особенности в свете выявления нового штамма «омикрон», отмечается в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили детали подготовки к саммиту Россия–Африка, взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Ранее в ЮАР и Гонконге обнаружили новый штамм COVID-19 B.1.1.529, который имеет «чрезвычайно большое количество мутаций». Его назвали «омикрон». Позднее новый штамм выявили и в других странах: Великобритании, Германии, Чехии, Италии, Нидерландах, Бельгии, Израиле и Австралии.

По информации главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России зараженных новым штамм коронавируса пока нет. Академик РАН и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко предположил, откуда он может появиться в России.