Меркель в последнем обращении на посту канцлера ФРГ призвала прививаться от COVID-19

Ангела Меркель в своем последнем видеообращении на посту канцлера Германии призвала граждан прививаться от коронавируса. Видеообращение опубликовано на сайте канцлера.

Она подчеркнула, что ключом к преодолению пандемии является «эффективная и надежная вакцина».

«Я настоятельно прошу вас: отнеситесь серьезно к коварному вирусу. Как раз новый вариант «омикрон», очевидно, еще заразнее, чем предыдущие штаммы», — заявила она.

Меркель стала первой женщиной во главе немецкого правительства. Она занимала должность 16 лет — с 22 ноября 2005 года. 3 декабря Меркель покинула пост канцлера ФРГ под христианский гимн и вальс панк-иконы Нины Хаген. До формирования нового правительства она является исполняющей обязанности канцлера страны.

В конце ноября в Германии обнаружили новый штамм коронавируса, названный «омикрон». По данным министр по социальным вопросам земли Гессен, житель Германии, инфицированный «омикроном», вернулся из ЮАР — там в ноябре и был зафиксирован новый штамм.