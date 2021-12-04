Депутаты Рады посмеялись над докладом о «российском вторжении»

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Вадим Рабинович выразил удивление реакцией своих коллег во время доклада главы Минобороны Украины Алексея Резникова об опасности «российского вторжения». Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, пока министр зачитывал доклад о «страшной угрозе военного вторжения», в это время парламентарии смеялись и весело общались друг с другом.

«Понимают, что это очередной «переворот»», — заявил политик.

Рабинович также опубликовал видеоролик, на котором показаны неслушающие его депутаты.

Ранее Резников заявил, что украинская разведка считает вероятной «масштабную эскалацию со стороны России» в конце января. По его словам, подобный сценарий является вероятным, но необязательным.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на заседании ОБСЕ о «вооруженной агрессии России против Украины». Кулеба призвал стран-участниц ОБСЕ мобилизовать усилия на поддержку Украины и воплотить комплексный пакет сдерживания РФ от «новой волны агрессии».

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия разрабатывает планы против Украины. По его словам, Соединенные Штаты «готовы действовать», если Россия откажется идти по пути дипломатии и вторгнется на Украину.