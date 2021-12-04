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Воры в законе планировали покушение на Горбачева

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В разгар перестройки на президента СССР Михаила Горбачева готовилось покушение — организаторами были недовольные его политикой воры в законе. Об этом пишет «Лента.ру».

Издание подробно рассказывает, какой была охрана генсека. Когда Горбачев занял пост, он сразу же сменил службу безопасности. Одним из требований к составу личной охраны была «чистая биография» — Горбачев хотел, чтобы его новые телохранители не имели опыта службы у предыдущих советских вождей.

Сообщается, что личная охрана Горбачева состояла из четырех групп по шесть человек в каждой и делилась на «внешнюю» и «внутреннюю» — для путешествий по стране и за рубеж. Работы у охраны было много — Горбачев любил «выходить к людям», что создавало потенциально опасные ситуации. Также генсек редко прислушивался к своим телохранителям.

Однажды ситуация вышла за рамки потенциально опасной. В 1987 году к чекистам поступила информация, что главу СССР планируют устранить недовольные воры в законе. Их якобы не устраивало создание хозрасчетных организаций — там вели учет ресурсов советских предприятий, лишая криминальных авторитетов возможностей для хищений.

По данным спецслужб, организаторами убийства стали грузинские воры в законе из кутаисского клана. Исполнителем назначили Теймураза Абаидзе — он должен был застрелить Горбачева на майской демонстрации. Покушение не было реализовано — мужчину оперативно задержали чекисты, дальнейшая его судьба неизвестна.

Ранее соратник Горбачева объяснил, как можно было сохранить СССР.

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