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Захарова ответила на заявление Блинкена об агрессии России против НАТО

Захарова напомнила обвинившему Россию в агрессивности Блинкена о войнах, развязанных НАТО

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Telegram на слова госсекретаря США Энтони Блинкена, назвавшего Россию источником агрессии против НАТО.

Она напомнила американскому коллеге, что Североатлантический альянс начал войны в Югославии, Ираке Ливии и Сирии. По ее словам Вашингтон руководил государственным переворотом на Украине «в координации с натовским и есовским Брюсселем» и предпримал попытки свержения власти в Кубе, Венесуэле, Никарагуа и Белоруссии

«Это только кое-что из американских шалостей последних двух десятилетий. Крупными мазками, так сказать. Как результат, миллионы раненых, искалеченных, обездоленных и убитых людей по всему миру», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что, обвиняя Россию Блинкен, пытается создать «идеологическую базу» для организуемого Соединенными Штатами «Саммита демократий».

«Если в Госдепе решили поискать нарушающих международное право агрессоров, то этот процесс партнёрам надо начинать, стоя перед зеркалом», резюмировала она.

Ранее Захарова заявила, что Запад услышал сигнал России о красных линиях для Москвы в международной политике — иначе бы на Западе «так не злились»

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