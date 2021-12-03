В Раде предложили обеспечить Зеленского памперсами

Ряд депутатов Верховной рады Украины в пятницу предложили обеспечить президента страны Владимира Зеленского памперсами на случай новой акции протеста, однако парламент не поддержал такую инициативу. Об этом сообщается на сайте Рады.

Запрос к президенту Украины об обеспечении Зеленского памперсами направил народный депутат Гео Лероса. Инициативу поддержали десять парламентариев. Чтобы инициатива была одобрена, необходимо собрать 150 голосов депутатов Рады.

При этом, два парламентария от пропрезидентской партии «Слуга народа», Сергей Кузьмин и Сергей Нагорняк, поддержали внесенное предложение.

Депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко хотел предложить Зеленскому «принять в дар… синтезатор для поддержки сценических навыков и подготовки второго выпуска широко известного зрителям шоу «Братья Цицько - игра без штанов». Однако за этот запрос не проголосовало ни одного депутата.

Ранее Зеленский заявил, что спецслужбы уведомили его о том, что 1 декабря в стране планируется государственный переворот.