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В Германии политику США в отношении «Северного потока – 2» назвали неразумной

Глава немецкого региона Швезиг разочаровалась в политике США из-за «Северного потока — 2»

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Ralph Orlowski/Reuters

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что подготовка новых санкций США против газопровода «Северный поток — 2» противоречит договоренностям между Берлином и Вашингтоном, данный проект не имеет отношения к внешнеполитическим вопросам. Об этом сообщает Spiegel.

Она отметила, что ее сбивает с толку, что Конгресс США поднимает эту тему, после того как власти Германии достигли согласия с правительством Соединенных Штатов о том, что против немецких компаний санкций не будет.

«Разрешения для трубопровода получены правовым путем. Не может быть, чтобы между друзьями были угрозы санкциями. Это абсолютно неразумно, и я очень надеюсь, что эти попытки оспорить соглашение между федеральным правительством и правительством США прекратятся», — заявила Швезиг.

Она подчеркнула, что не считает нужным «смешивать строительство трубопровода с вопросами внешней политики». По ее словам, федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания «нужен этот газопровод».

Ранее стало известно, что договоренность Германии и США может повлиять на диалог Берлина и Москвы, затронув в том числе «Северный поток-2».

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