Зеленского проверят из-за использования русского языка

Офис уполномоченного по защите государственного языка на Украине проведет проверку по факту использования русского языка президентом страны Владимиром Зеленским на недавней пресс-конференции в Киеве. Об этом сообщает APnews.

«По поводу пресс-конференции президента Украины, которая прошла 26.11, поступило одно обращение… Вопрос наличия или отсутствия нарушений норм языкового закона президентом, а также принятие соответствующих мер реагирования сейчас прорабатывается Уполномоченным по защите государственного языка», — говорится в заявлении офиса омбудсмена.

Ранее Зеленский по случаю экватора своего правления провел пресс-конференцию в Киеве. Он рассказал, что ему доложили о планировании госпереворота на начало декабря. Кроме того, в ответ на некоторые сообщения он заверил, что не собирается вводить военное положение.

На той же пресс-конференции Зеленский сказал, что при конфликте с Россией Украина может рассчитывать только на свои силы и армию. По его словам, украинская сторона воюет с российской уже восемь лет. Он заметил, что «эскалация» может произойти в любой день.