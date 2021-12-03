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Украине предложили стать 51-м штатом США

Экс-полковник СБУ Стариков заявил, что Украине нужно «примкнуть» к США или Великобритании

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков в эфире телеканала НАШ выступил за присоединение Украины к США или Великобритании.

«Надо прежде всего определиться: или мы идем в Евросоюз, или мы идем в… Соединенное Королевство? Я лично за. Давайте назовемся Соединенное Королевство Великобритании, Северной Ирландии и Украины. Я за. Или пятьдесят второй, или пятьдесят первый штат (США — прим. «Газеты.Ru»)», — сказал он.

Стариков также поинтересовался почему, если Киев желает вступить в Евросоюз, валютой страны не становится евро. По его словам, европейцы от этого «в шоке».

Ранее уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца сообщил, что Киев попросил у ЕС дополнительную финансовую помощь. По его словам, администрация президента Украины Владимира Зеленского уже ведет переговоры насчет размера займа и условий его получения.

До этого сообщалось, что на Украине будет создан военный консультативно-учебный центр ЕС.

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