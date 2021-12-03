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Путин припомнил Эрдогану применение турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе

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РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они состоялись по инициативе Анкары. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно имеющимся данным, лидеры обсудили вопросы, относящиеся к двусторонней повестке. К ним в том числе относится взаимодействие в сельскохозяйственной и энергетической сферах. Путин проинформировал коллегу об итогах трехсторонних переговоров с лидерами Армении и Азербайджана. Кроме того, стороны обсудили ситуацию и действия стран на территории Ливии и Сирии.

Уточняется, что при обсуждении кризиса на Украине был сделан акцент на неукоснительном соблюдении Минских соглашений. Российский лидер отметил «деструктивную линию», которой придерживается украинская сторона, в то время как она должна обязательно отказаться от попыток «силового решения» вопроса Донбасса.

«Об этом свидетельствует провокационная активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов «Байрактар», — говорится в заявлении.

Ранее Эрдоган заявил, что Турция хочет быть посредником в разрешении кризиса между Украиной и Россией. В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в офисе Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции стать посредником между Киевом и Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее сообщил, что Эрдоган может быть посредником в российско-украинских отношениях, но при определенных условиях.

До этого сообщалось, что турецкие беспилотные аппараты Bayraktar продолжают привлекаться к полетам на территории Донбасса.

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