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В Госдуме предложили решить демографическую проблему разбрасыванием паспортов РФ над Молдавией

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РИА «Новости»

Русским людям в Молдавии нужно с вертолета разбрасывать российские паспорта, сказал «Газете.Ru» депутат Госдумы Евгений Попов.

«Мы должны русским людям в Молдавии с вертолета разбрасывать российские паспорта. Это касается не только русских людей, но и гагаузов, например. Всем, кто считает себя частью русского мира, мы должны в упрощенном порядке предоставлять российское гражданство», — отметил парламентарий.

По его словам, это было бы очень хорошей действенной мерой, которая помогла бы России в решении демографической проблемы.

«К тому же она отрезвила бы не очень умные головы, которые, к сожалению, приходят к власти в странах, которые мы считаем братскими и дружественными по духу, а де-юре они нам, конечно, враждебны», — заключил депутат.

Ранее президент Молдавии рассказала о планах по борьбе с «российской пропагандой» в стране.

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