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В Австрии появился новый претендент на пост канцлера

Главу МВД Австрии Нехаммера выдвинули на пост канцлера

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Global Look Press

Кандидатом на пост канцлера Австрии стал глава МВД страны Карл Нехаммер, об этом он сообщил на пресс-конференции в Вене, сообщает ТАСС.

«Могу вам сообщить, что президиум [правящей Австрийской народной] партии сегодня единогласно назначил меня управляющим председателем партии, и я стал кандидатом на пост канцлера для консультаций с федеральным президентом. Для меня это большая честь», — объявил Нехаммер.

Он отметил, что сейчас партия выражает интересы большого количества австрийцев, поскольку члены Австрийской народной партии заняли две трети постов бургомистров в городах Австрии и возглавляют шесть из девяти правительств федеральных земель. Он поблагодарил своего предшественника Себастьяна Курца за возможность стать партийным лидером.

Также Нехаммер перечислил те кандидатуры, которым он бы предложил министерские портфели: МИД Австрии — действующий канцлер и экс-глава ведомства Александер Шалленберг, МВД — Герхард Карнер, Минфин — Магнус Бруннер, Минобрнауки — Мартин Полашек. Помимо этого, планируется учредить должность статс-секретаря и передать ее руководителю молодежного отделения партии Клаудии Плакольм.

Бывший министр иностранных дел Шалленберг был приведен к присяге в качестве канцлера 11 октября — после того, как Себастьян Курц ушел с поста главы правительства в связи с коррупционным расследованием в отношении него и его окружения.

2 декабря экс-канцлер Австрии Курц объявил об уходе из политики. Сообщалось, что он принял решение об уходе из политики после рождения сына.

18 ноября парламент Австрии единогласно утвердил решение о лишении экс-канцлера Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности — это было необходимо для завершения антикоррупционного расследования. Бывшего главу правительства республики заподозрили в пособничестве взяточничеству, после чего он покинул свой пост. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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