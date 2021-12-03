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Лидера православного движения антиваксеров обвинили в экстремизме

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Лидера православного движения «Сорок сороков» Андрея Кормухина обвинили в экстремизме за высказывания против вакцинации. Как сообщает «Ридус», соответствующее обращение радиоведущего Трофима Татаренкова было отправлено на имя депутата Госдумы РФ Марии Бутиной.

«Прошу проверить риторику ДСС на предмет распространения заведомо ложной и антинаучной информации, направленной против вакцинации и ведущей граждан России к ложным выводам, влекущим за собой тяжелые последствия для здоровья, вплоть до летального исхода», — говорится в обращении.

В ответ Кормухин пояснил «Ридусу», что организовал сбор подписей в поддержку отставки правительства. Поводом, по его словам, послужило «отсутствие диалога с обществом по поводу введения обязательных QR-кодов».

«Другого способа достучаться о боли многих граждан России у нас не было возможности», — пояснил изданию лидер «Сорока сороков».

Он также подчеркнул, что выступает не против вакцин, а против принудительной вакцинации.

Ранее министерство транспорта России отказалось от идеи проверять QR-коды при продаже билетов на самолет, теперь их будут проверять только при регистрации на рейс.

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