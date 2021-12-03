Генерал США Милли дал совет врагам Штатов, отвечая на вопрос о Путине

Американский генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что политику США не следует анализировать на основе ее прошлых неудач. Об этом сообщает Reuters.

«Соединенные Штаты иногда трудно понять другим странам», — подчеркнул Милли, отвечая на вопрос о реакции Владимира Путина на вывод войск стран НАТО из Афганистана.

Генерал отметил, что для любой страны было бы ошибкой распространять выводы о ситуации с Афганистаном на остальные регионы.

Милли также привел исторические примеры бывших президентов США, которые выводили американских солдат из одной территории, но после отдавали приказ об осуществлении военных действий в другой.

Ранее Милли заявил, что американская армия провалила миссию в Афганистане, несмотря на то, что выполнила часть стоявших перед ней задач.

Милли отметил, что Соединенным Штатам в Афганистане удалось ликвидировать террористическую группировку «Аль-Каида» (организация запрещена в России), но не получилось помешать приходу там к власти радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России). Он подчеркнул, что Вашингтон к этому не стремился.