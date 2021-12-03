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Предварительно утверждена дата видеоконференции Путина и Байдена

Помощник президента России Ушаков: дату встречи Путина и Байдена предварительно утвердили

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Peter Klaunzer/Swiss Federal Office of Foreign Affairs via AP

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что дата встречи по видеосвязи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена предварительно утверждена, ее объявят после согласования с американской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

«Прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом в формате видеоконференцсвязи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции. Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной, и тогда мы уже сможем это официально объявить», — отметил Ушаков.

Он добавил, что в текущий момент встреча лидеров двух государств в формате видеоконференции достаточно активно готовится.

По словам Ушакова, Путин и Байден могут обсудить реализацию «Женевы», отношения стран, Афганистан, Иран, Ливию, внутриукраинский кризис, а также проблему достижения юридических договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Байден могут провести переговоры 7 декабря.

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