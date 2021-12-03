Названа дата сложения полномочий Меркель

Новый канцлер Олаф Шольц будет избран перед тем, как и.о. обязанности канцлера Ангела Меркель сложит с себя соответствующие обязанности, об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает издание RP Online.

«Это канцлерство окончится, насколько это видится сегодня, с избранием нового канцлера Олафа Шольца, которое назначено на среду [8 декабря]. Тогда оно закончится. Тогда в Германии появится канцлер, никакого другого канцлера, теневого канцлера [не будет]. Госпожа канцлер, как она это уже заявляла, намерена тогда уйти с политической работы», — объяснил пресс-секретарь кабмина.

Ранее Ангела Меркель покинула пост канцлера ФРГ под христианский гимн и вальс панк-иконы Нины Хаген после 16 лет правления страной. Она занимала должность 16 лет — с 22 ноября 2005 года. В настоящий момент Меркель является исполняющей обязанности канцлера страны — до формирования нового правительства.

Эксперты побеседовали с «Газетой.Ru» о личности Меркель, российско-немецких отношениях на период ее правления и способности и.о. канцлера находить компромиссы.