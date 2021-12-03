Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Ученые связали частый пульс с высоким риском развития деменции 15:19
Фанат сжег машину из-за спора о футбольной команде 15:11
Задержанный за быструю езду без прав боец Чоршанбиев: я сам себя провоцирую 15:07
Мужчина показал, как открыть бутылку вина утюжком для волос 15:06
Голикова заявила об ухудшении эпидситуации в 4 регионах России 15:02
Стали известны подробности о задержанном по делу о госизмене россиянине 15:01
Российские священники назвали любимые фильмы ужасов 14:59
Минфин потратит полтриллиона рублей на покупку иностранной валюты и золота 14:53
Голикова призвала привиться от COVID-19 «как можно скорее» 14:53
Донцова назвала мопсов авторами своих книг 14:53

Названа дата сложения полномочий Меркель

Меркель сложит полномочия в день избрания нового канцлера

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Michele Tantussi/Reuters

Новый канцлер Олаф Шольц будет избран перед тем, как и.о. обязанности канцлера Ангела Меркель сложит с себя соответствующие обязанности, об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, сообщает издание RP Online.

«Это канцлерство окончится, насколько это видится сегодня, с избранием нового канцлера Олафа Шольца, которое назначено на среду [8 декабря]. Тогда оно закончится. Тогда в Германии появится канцлер, никакого другого канцлера, теневого канцлера [не будет]. Госпожа канцлер, как она это уже заявляла, намерена тогда уйти с политической работы», — объяснил пресс-секретарь кабмина.

Ранее Ангела Меркель покинула пост канцлера ФРГ под христианский гимн и вальс панк-иконы Нины Хаген после 16 лет правления страной. Она занимала должность 16 лет — с 22 ноября 2005 года. В настоящий момент Меркель является исполняющей обязанности канцлера страны — до формирования нового правительства.

Эксперты побеседовали с «Газетой.Ru» о личности Меркель, российско-немецких отношениях на период ее правления и способности и.о. канцлера находить компромиссы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть