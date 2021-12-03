Лукашенко пообещал «не вышвыривать» западных дипломатов из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует «вышвыривать» западных дипломатов в ответ на санкции, передает «БелТа».
«Мы уже заметили, вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся», — сказал он.
Лукашенко добавил, что из Минска не будут «никого вышвыривать».
«Мы будем делать это цивилизованно в соответствии с нормами международного права. Поэтому вы меня услышьте — те, кто чемоданы пакует: успокойтесь, положите свои чемоданы обратно», — пояснил он.
По словам президента, у дипломатов, которых объявят персонами нон-грата, будет время спокойно собраться и уехать из страны.
Ранее Лукашенко призвал правительство заняться антисанкционными мерами четко и без волокиты.
2 декабря США, Британия, Канада и ЕС ввели санкции против белорусских чиновников и компаний. Среди физлиц в черном списке оказался и президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко.
В МИД Белоруссии в свою очередь заявили, что Минск примет жесткие, но адекватные ответные меры.