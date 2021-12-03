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Лукашенко пообещал «не вышвыривать» западных дипломатов из Белоруссии

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Асатур Есаянц/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует «вышвыривать» западных дипломатов в ответ на санкции, передает «БелТа».

«Мы уже заметили, вот сутки прошли (эти вот санкции вводить собирались), уже некоторые посольства пакуют чемоданы, заявляя о том, что президент примет решение, их завтра вышвырнут. Должен их успокоить: мы ни у кого чемоданы и то, что в чемоданах, отбирать не собираемся», — сказал он.

Лукашенко добавил, что из Минска не будут «никого вышвыривать».

«Мы будем делать это цивилизованно в соответствии с нормами международного права. Поэтому вы меня услышьте — те, кто чемоданы пакует: успокойтесь, положите свои чемоданы обратно», — пояснил он.

По словам президента, у дипломатов, которых объявят персонами нон-грата, будет время спокойно собраться и уехать из страны.

Ранее Лукашенко призвал правительство заняться антисанкционными мерами четко и без волокиты.

2 декабря США, Британия, Канада и ЕС ввели санкции против белорусских чиновников и компаний. Среди физлиц в черном списке оказался и президента Белоруссии Дмитрий Лукашенко.

В МИД Белоруссии в свою очередь заявили, что Минск примет жесткие, но адекватные ответные меры.

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