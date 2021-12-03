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Марии Рессе разрешили выехать в Норвегию для получения Нобелевской премии

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Global Look Press

Апелляционный суд Филиппин удовлетворил ходатайство журналистки, которая обжалует приговор на шесть лет за исправление опечатки в статье, сообщает The Guardian.

29 ноября ООН призвала Филиппины разрешить Рессе выезд в Норвегию. Церемония вручения состоится в Осло 10 декабря. Филиппинская журналистка разделила Нобелевскую премию мира с главным редактором российской «Новой газеты» Дмитрием Муратовым.

Мария Рессе осуждена на шесть лет по нескольким уголовным делам, в том числе о клевете и уклонении от уплаты налогов. Она известна как автор расследований против действующей власти.

В феврале 2019 года она была арестована за то, что исправила опечатку в собственном материале от 2012 года, в котором суд усмотрел клевету на председателя Верховного суда страны. После исправления ошибки материал стал подпадать под недавно принятый закон о борьбе с киберпреступностью.

Ранее Рессе заявила, что соцсети предвзяты по отношению к фактам и являются распространителями «вируса лжи». По ее словам, такая политика платформ угрожает всем мировым демократиям, так как они манипулируют человеческим сознанием, не давая людям задуматься о происходящем.

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