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В СПЧ захотели обсудить с Путиным необходимую самооборону

Член СПЧ Горгадзе допустил обсуждение необходимой самообороны на встрече с Путиным

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Шота Горгадзе заявил, что на встрече с главой государства Владимиром Путиным может быть поднята тема необходимой обороны, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что считает эту тему очень важной и в последнее время «назрела необходимость обратить на нее внимание».

«Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда люди пресекают преступление (необязательно в отношении себя, а просто заступаются за слабого) и оказываются на скамье подсудимых», — сказал Горгадзе.

Он отметил, что также планирует обсудить на встрече тему защиты гражданских прав, «в том числе несколько вопросов, которые так или иначе связаны с судебными историями».

Встреча Совета с президентом состоится 9 декабря в онлайн-режиме.

Ранее юристы рассказали, что заступники часто превышают пределы допустимой самообороны, в результате им могут грозить серьезные последствия.

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