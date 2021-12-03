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В Германии рассказали о заложенной Россией «мине»

Немецкий обозреватель Буссе назвал «Северный поток — 2» российской «миной» для Европы

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Немецкий обозреватель Николас Буссе заявил, что газопровод «Северный поток — 2» стал «огромной стратегической ошибкой» Германии и что Россия заложила «мину» под стабильность и безопасность Европы. Об этом он написал для Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По словам журналиста, Запад не должен недооценивать «хладнокровные планы» России в отношении Европы. Так, Буссе считает, что Россия создает угрозу за счет нефтегазового бизнеса, поэтому «Северный поток — 2» никогда не был «неполитичным проектом».

«Американских сенаторов и других партнеров Германии не радует, что ФРГ получает дополнительные доходы за счет сотрудничества со страной, которая постоянно подкладывает мины под стабильность и безопасность Европы», — написал журналист.

Ранее на Украине заявили об «обмане» России и Германии с «Северным потоком — 2». Эксперт по энергетическим рынкам Валентин Землянский обвинил две страны в намеренном затягивании сертификации трубопровода, выразив мнение, что это «выгодно» Москве.

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