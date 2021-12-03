Экс-генерал ФСБ рассказал о ключевой ошибке Запада

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что страны Запада 30 лет назад ошибочно решили, что у России больше нет спецслужб после распада Советского Союза и исчезновения значительной части структур Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР, сообщает РИА «Новости».

«Это было очень тяжелое время. Уходили многие прекрасные сотрудники с большим опытом оперативной работы. Но те, кто остались, решили сделать все возможное, чтобы защищать государство от посягательств с разных сторон. Ведь корпоративное братство существует и у действующих, и у бывших сотрудников спецслужб», — заявил Михайлов.

Он напомнил, что тогда, после распада СССР, страны Запада не скрывали торжества.

«Тогда американцы прекратили финансирование большого количества своих агентов влияния в России. В самом деле, зачем платить, если все, что задумано в Вашингтоне, решится само?. И как апофеоз, позже, осенью 1992 года, тогдашний директор ЦРУ Роберт Гейтс, приезжавший в Москву, прошел под зарубежные телекамеры по Красной площади, заявив, что совершает личный парад победы, имея в виду победу над Россией в холодной войне», — рассказал Михайлов.

Он отметил, что восстанавливать работу и структуру спецслужбы пришлось тогда, после закона «О реорганизации органов государственной безопасности», практически заново. Михайлов отдельно отметил работу президента России Владимира Путина на посту директора ФСБ.

«Когда нет чехарды в кадрах — это очень важно. Ведь консервативность в хорошем смысле слова — залог успешной работы спецслужб. Тогда можно и воспитывать кадры, и передавать опыт, и планировать операции на несколько лет вперед. При Ельцине это было практически невозможно», — уточнил Михайлов.

Ранее ФСБ показала видео с признательными показаниями агентов украинских спецслужб.