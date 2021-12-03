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И.о. премьера Чехии Бабиш заявил о покушении на его жизнь

На чешского премьера пытался совершить покушение противник локдауна

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш заявил, что на него пытался совершить покушение противник введения локдауна, сообщаетcя в Facebook политика.

Бабиш заявил, что инцидент произошел в среду, 2 декабря. По словам Бабиша, один мужчина пришел в здание правительства, будучи вооруженным кинжалом и пистолетом. Полиция задержала и обезвредила этого человека на входе в здание.

В ходе общения в соцсетях, Бабиш заявил, что правительство пошло на строгие меры в связи с коронавирусом из-за тяжелой ситуации.

«Мы все это делаем ради людей. Или вы не верите, что этот вирус убивает людей? Вы не верите, что вакцина защищает?», — резюмировал Бабиш.

В чешской полиции уточнили, что обнародуют дополнительную информацию об этом покушении в пятницу, 4 декабря.

Ранее власти Чехии ввели локдаун для непривитых от COVID-19.

И.о. премьер-министра Чехии Андрей Бабиш сообщил, что рестораны, музеи, предприятия оказания услуг и другие общественные места смогут посещать только вакцинированные или переболевшие граждане.

По его словам, ограничения будут действовать до конца февраля 2022 года.

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