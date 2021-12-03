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Президент Бразилии принял приглашение Путина

Жаир Болсонару согласился посетить Россию в первом квартале 2022 года

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Ueslei Marcelino/Reuters

Президент Бразилии Жаир Болсонару согласился посетить Россию в первом квартале 2022 года по приглашению российского президента, Владимира Путина, сообщается в Twitter бразильского лидера.

«Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято. Для меня это радость и большая честь. Это открывает окно возможностей для нашей страны», — заявил Болсонару.

Владимир Путин пригласил Жаира Болсонару посетить Россию для того, чтобы обсудить двустороннее взаимодействие на торгово-экономическом, энергетическом, научно-технологическом и других направлениях.

В своем обращении во время вручения верительных грамот, Путин заявил, что Бразилия является одним из важных стратегических партнеров России.

Ранее президент Бразилии неправильно назвал Пизанскую башню и стал героем мемов.

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