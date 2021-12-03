Украина, Польша и Литва призвали ужесточить санкции против России

Президенты Литвы, Польши и Украины Гитанас Науседа, Анджей Дуда и Владимир Зеленский призвали Запад ужесточить санкции против России из-за «агрессии» по отношению к Киеву и газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление глав государств.

Президенты призвали Россию к деэскалации напряженности путем отвода войск от украинской границы. Главы стран также выразили обеспокоенность по поводу запуска «Северного потока-2». Они заявили, что будут вместе противостоять Москве, которая использует энергетику в качестве средства политического влияния, и противиться монополизации газового рынка Европы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что России грозят «последствия» в случае, если она продолжит конфронтацию на Украине. Об этом он сообщил перед встречей с главой МИД России Сергеем Лавровым.

По его словам, России следует «отвести свои войска».

До этого Блинкен заявил, что в случае агрессии Москвы против Киева Соединенные Штаты задействуют такие действенные санкции, от применения которых они воздерживались ранее. Об этом представитель Белого дома заявил после встречи глав МИД стран НАТО в Риге.