Меркель объяснила, почему выбрала панк-музыку для церемонии прощания с должностью

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель заявила, что выбрала для церемонии прощания с должностью канцлера песню немецкой панк-певицы Нины Хаген «Ты забыл цветную пленку», потому что она напоминает политику ее молодость. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Эта песня была ярким моментом моей молодости, которая, как известно, прошла в ГДР, и песня родом из ГДР. И по случайному совпадению действие песни происходит в регионе, который был моим избирательным округом. В этом смысле все идеально сходится», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Меркель покинет пост канцлера ФРГ под песню немецкой исполнительницы пятидесятых годов Хильдегард Кнеф, а также под композицию панк-рокерши Нины Хаген. Согласно существующей традиции, уходящий с поста политик может «заказать» оркестру песни, которые будут звучать на церемонии прощания с должностью.

По информации издания, Меркель будет уходить под песни Кнеф «Для меня должен идти дождь из красных роз» (нем. Fur mich soll's rote Rosen regnen) и Хаген «Ты забыл цветную пленку» (Du hast den Farbfilm vergessen).