Глава дипломатии ЕС едет в Донбасс

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель собирается в ближайшее время посетить Украину, заявили в пресс-службе украинского МИД. По данным ведомства, об этом дипломат рассказал в ходе переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«Министр (Кулеба) подробно проинформировал собеседника (Борреля) о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины, угрозу подготовки России к новой волне агрессии против нашего государства», — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, Боррель в рамках визита на Украину собирается также посетить и Донбасс. Тем самым глава европейской дипломатии посетит украинскую территорию уже второй раз за последние три месяца.

Ранее сообщалось, что Кулеба раскрыл план Украины по ситуации в Донбассе, исключив сценарий наступления ВСУ.