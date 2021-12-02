Постпред РФ Лукашевич шуткой отреагировал на отключения света на встрече Лаврова и Шмид

В начале встречи главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид в комнате переговоров на время отключился свет, что и развеселило членов делегации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данные переговоры начались в небольшой комнате. При этом журналистов, которые хотели попасть в помещение, было слишком много.

Один из представителей СМИ, когда заходил в комнату, не нарочно задел выключатель. Свет отсутствовал в течение нескольких секунд.

Сразу после наступления темноты все засмеялись. При этом постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич пошутил на английском: «Давайте устроим дискотеку!»

На произошедшее отреагировал и Лавров, сказав на английском: «не опирайтесь на стену».

Встреча организована на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме.

Кроме того, Лавров пошутил при ответе журналистам на встрече с Блинкеном. Встреча глав дипведомств проходит на фоне обострения ситуации вокруг Украины.