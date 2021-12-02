Байден надеется на помощь Санта-Клауса

Президент США Джо Байден заявил, что только Санта-Клаус может сдержать обещание и доставить каждый подарок в Рождество в условиях нарушения глобальной цепочки поставок различных товаров, передает Newsweek.

«Я не могу обещать, что каждый получит свой подарок вовремя. Только Санта-Клаус может сдержать это обещание. Ежегодно распродаются вещи, которые трудно найти», — пошутил американский лидер.

По его словам, вероятно, к праздничному сезону полки магазинов по всей стране будут хорошо укомплектованы различными товарами, несмотря на наличие определенных проблем с поставками во всем мире. Он также подчеркнул, что службы доставки США намерены в это Рождество доставить рекордное число посылок.

Ранее сообщалось, что Байден не смог произнести название нового штамма коронавируса «омикрон» на пресс-конференции, посвященной мерам по сдерживанию вируса в США.