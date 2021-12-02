Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Холдинг USM Алишера Усманова вышел из капитала VK 14:43
Обвиненный в растлении мальчика приморский депутат продолжает работать... 14:40
Фанаты «Спартака» покинут трибуны во время матча с «Ахматом» 14:37
Экологи: прибрежные виды животных научились пересекать океан верхом на мусоре 14:35
В России заметно выросли цены на электронику 14:34
Дворники подрались из-за снега в центре Москвы 14:32
Продажи банковских карт россиян и жителей СНГ в даркнете сократились на 60% 14:32
США оказались крупнейшим источником пластиковых отходов 14:31
Попова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в России на 20% 14:31
Попова заявила, что COVID-19 становится сезонным 14:31

Байден надеется на помощь Санта-Клауса

Байден возложил ответственность за проблемы с поставками в США на Санта-Клауса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Evan Vucci/AP

Президент США Джо Байден заявил, что только Санта-Клаус может сдержать обещание и доставить каждый подарок в Рождество в условиях нарушения глобальной цепочки поставок различных товаров, передает Newsweek.

«Я не могу обещать, что каждый получит свой подарок вовремя. Только Санта-Клаус может сдержать это обещание. Ежегодно распродаются вещи, которые трудно найти», — пошутил американский лидер.

По его словам, вероятно, к праздничному сезону полки магазинов по всей стране будут хорошо укомплектованы различными товарами, несмотря на наличие определенных проблем с поставками во всем мире. Он также подчеркнул, что службы доставки США намерены в это Рождество доставить рекордное число посылок.

Ранее сообщалось, что Байден не смог произнести название нового штамма коронавируса «омикрон» на пресс-конференции, посвященной мерам по сдерживанию вируса в США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть