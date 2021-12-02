Украина и США работают над комплексными мерами «сдерживания» России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон работают над мерами «сдерживания России от дальнейших агрессивных действий». Об этом он сообщил после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает РИА «Новости».

По его словам, речь идет, в частности, об экономических санкциях.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае агрессии Москвы против Киева Соединенные Штаты задействуют такие действенные санкции, от применения которых они воздерживались ранее. Об этом представитель Белого дома заявил после встречи глав МИД стран НАТО в Риге.

США призывают Кремль отвести свои войска от украинской границы. При этом Блинкен указал, что в Белом доме не знают, принял ли президент Владимир Путин решение о вторжении.

Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон в контексте текущей ситуации вокруг Украины готов принять меры экономического и другого характера в отношении России в ответ на шаги с ее стороны, которые американская сторона посчитает агрессивными.